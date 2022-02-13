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Украина запросила встречу с Россией и всеми странами-членами Венского документа

Киев запросил в течение 48 часов встречу с РФ и со всеми другими членами Венского документа

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Alex Brandon/Reuters

Киев просит о встрече с Россия и всеми странами-членами Венского документа. Об этом в своем Twitter написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, Москва не ответила на запрос украинской стороны по данному документу.

«Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму», — заявил дипломат.

По его словам, если Россия «серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ», это государство должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех стран-членов указанного документа.

Ранее сообщалось, что МИД РФ готовит ответ на требование внешнеполитического ведомства Украины детально разъяснить действия российских военных вблизи украинской границы и в Крыму.

Как до этого заявил Кулеба, у России есть 48 часов на подготовку ответа. Он отметил, что, если Киев не получит разъяснений, или предоставленная Москвой информация окажется недостаточной или ненадлежащей, украинский МИД обратится странам-участникам Венского документа за созывом чрезвычайной встречи.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тысяч солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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