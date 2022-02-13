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Президент Германии: Россия несет ответственность за угрозу военного конфликта в Европе

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Czarek Sokolowski/AP

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, переизбранный на второй срок, назвал Россию ответственной за рост напряженности в Европе, сообщает ТАСС.

«Существует угроза военного конфликта, войны в Европе. За это несет ответственность Россия», — сказал Штайнмайер.

Согласно итогам голосования в Германии, кандидатуру этого политика поддержали 1 045 членов Федерального собрания страны. Делегатами собрания являются 1 472 человека.

Ранее стало известно, что итоги немецких парламентских выборов, которые прошли в ФРГ 26 сентября прошлого года, не смогли гарантировать большинство в бундестаге ни одной из партий. ХДС показал худший результат в своей истории, получив 24,1%. Социал-демократическая партия Германии получила 25,7% голосов, «Зеленые» — 14,8% голосов, Свободная демократическая партия — 11,5%.

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