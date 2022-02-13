Песков: в РФ нет дефицита возможностей для высказывания позиции иностранным партнерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в РФ отсутствует дефицит возможностей для высказывания своей позиции иностранным партнерам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Кремля.

«В России нет дефицита для высказывания своей позиции и, по крайней мере, любое выступление в любом формате президента [Владимира] Путина сразу собирает на себе интерес абсолютно всех в мире», — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря российского главы государства, данная тенденция, связанная с интересом к высказываниям Путина, продолжается и она закономерна.

«Поэтому дефицита никакого в этом плане нет», — добавил Песков.

Ранее Песков рассказал об изменчивости позиции Соединенных Штатов по поводу вероятных превентивных санкций.

Также в Кремле оценили возможные санкции Вашингтона против Москвы.