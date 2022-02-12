Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Гербольдт заявила, что Пападакис и Сизерон не являются недосягаемыми 19:38
Путин и Байден начали переговоры из-за ситуации на Украине 19:31
Россия снимет все ограничения на полеты на Кипр 19:23
Гербольдт: Синицина и Кацалапов должны бороться и доказать, что мы — лучшие 19:16
Стрелков описал сценарии наступления ВСУ в Донбассе 19:09
Путин провел переговоры с Лукашенко 19:06
После инцидента с подлодкой в Минобороны РФ вызвали военного атташе США 19:04
Онищенко назвал «диким экспериментом» работу девятилетней Тепляковой... 18:56
Путин и Макрон обсудили предложенные Россией гарантии безопасности 18:56
Россия занимает восьмое место в медальном зачете ОИ после девятого дня соревнований 18:55

Захарова прокомментировала заявления о «вторжении» России на Украину 16 февраля

МИД РФ: США издеваются над украинским народом своими заявлениями о «вторжении» России

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Соединенные Штаты уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя глобальную провокационную кампанию о «вторжении» России на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«США 2 месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападёт Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже 2 месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными», — отметила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что кроме некоторых зарубежных СМИ, таких как Bloomberg, Der Spiegel и «неназванных американских источников», подобных сведений «нет ни у кого».

«Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся», — резюмировала Захарова.

Комментарий представителя МИД РФ относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что «паника — лучший друг врага». Он призвал предоставить информацию о возможном нападении на Украину. По мнению политика, информации на эту тему в информационном пространстве сейчас слишком много.

Спикер МИД Украины Олег Николаенко призвал граждан страны «сохранять спокойствие» и «консолидироваться внутри страны».

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран подчеркнул, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. При этом вторжению якобы будут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

В онлайн-переговорах приняли участие представители Евросоюза, НАТО, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Румынии. Европейские партнеры при этом выражали сомнения в возможности военной агрессии. Официальный представитель Великобритании заявил, что у них «другая интерпретация» разведданных. Два чиновника из ЕС отреагировали с еще большим скептицизмом, подчеркнув, что европейцы «по-прежнему отказываются верить в это».

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть