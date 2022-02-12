Захарова прокомментировала заявления о «вторжении» России на Украину 16 февраля

Соединенные Штаты уже два месяца издеваются над здравым смыслом и украинским народом, реализуя глобальную провокационную кампанию о «вторжении» России на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«США 2 месяца ежедневно заявляют, что на Украину вот-вот нападёт Россия. Президент Украины и представители силового блока этой страны уже 2 месяца говорят, что такой информацией не располагают, а теперь еще и просят неравнодушных поделиться данными», — отметила представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что кроме некоторых зарубежных СМИ, таких как Bloomberg, Der Spiegel и «неназванных американских источников», подобных сведений «нет ни у кого».

«Но, видимо, пока идейные вдохновители майданов не доведут Украину до полного коллапса, они не успокоятся», — резюмировала Захарова.

Комментарий представителя МИД РФ относится к словам президента Украины Владимира Зеленского о том, что «паника — лучший друг врага». Он призвал предоставить информацию о возможном нападении на Украину. По мнению политика, информации на эту тему в информационном пространстве сейчас слишком много.

Спикер МИД Украины Олег Николаенко призвал граждан страны «сохранять спокойствие» и «консолидироваться внутри страны».

Ранее издание Politico со ссылкой на источники писало, что президент США Джо Байден в ходе разговора с лидерами союзных стран подчеркнул, что Россия якобы может напасть на Украину 16 февраля. При этом вторжению якобы будут предшествовать ракетные удары и кибератаки.

В онлайн-переговорах приняли участие представители Евросоюза, НАТО, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Польши и Румынии. Европейские партнеры при этом выражали сомнения в возможности военной агрессии. Официальный представитель Великобритании заявил, что у них «другая интерпретация» разведданных. Два чиновника из ЕС отреагировали с еще большим скептицизмом, подчеркнув, что европейцы «по-прежнему отказываются верить в это».