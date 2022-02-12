Со здания британского посольства в Киеве сняли флаги

Со здания посольства Великобритании в Киеве были сняты британские флаги, передает газета «Известия».

На кадрах видно здание посольства с пустующими флагштоками.

Великобритания в числе ряда других государств решила эвакуировать дипломатический персонал из Украины. Такое же решение приняли Германия и Австралия. Многие страны — Канада, Финляндия, Латвия, Литва, Нидерланды, Эстония, Япония, Новая Зеландия и другие — призвали своих граждан немедленно покинуть Украину. Власти Швейцарии и Швеции призвали граждан отложить поездки на Украину в туристических целях, а также быть готовыми в срочном порядке покинуть страну при необходимости. МИД Испании готов эвакуировать персонал своего посольства в случае необходимости.

Кроме того, 12-13 февраля начнут покидать британские военные инструкторы. По словам заместителя министра обороны королевства Джеймса Хеппи, «британских войск на Украине не будет, если возникнет какой-либо конфликт с Россией».

Он также призвал британских граждан «немедленно покинуть» страну и заявил, что им не следует ожидать, что будет возможность военной эвакуации из страны.