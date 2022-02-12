Зеленский призвал предоставить доказательства о планируемом вторжении на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский призвал предоставить информацию о возможном нападении на Украину. Об этом он сообщил журналистам, передает ТАСС.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа, дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — сказал он.

По мнению политика, информации на эту тему в информационном пространстве сейчас слишком много. Он отметил, что Украине необходимо быть готовой к любым шагам «с любой границы».

Ранее спикер МИД Украины Олег Николаенко призвал «сохранять спокойствие» и «консолидироваться внутри страны» на фоне сообщений западных СМИ об угрозе «вторжения» России, передает Telegram-канал «Политика страны».

Он отметил, что в настоящее время важно «избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий». Николаенко подчеркнул, что Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы дать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины.