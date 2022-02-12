Зюганов рассказал о самочувствии после госпитализации

Госпитализированный глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своем самочувствии, сообщает РИА «Новости».

«Держусь, держусь, в целом нормально, рабочее (состояние)», — сказал он.

Зюганов добавил, что продолжает оставаться в больнице, где врачи наблюдают за его состоянием.

Не исключено, что политик мог заболеть COVID-19, сообщил экс-депутат Вячеслав Лысаков со ссылкой на источник. По его словам, лидер коммунистов находится в том же корпусе ЦКБ, что и глава ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся коронавирусом.

В КПРФ не стали уточнять, чем именно заболел Зюганов, однако подтвердили его госпитализацию.

Ранее стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.