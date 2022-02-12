Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Зюганов объяснил причину своей госпитализации 11:57
Сборная России поднялась на седьмую строчку в медальном зачете ОИ 11:57
Тихонов: новержцы падают на лыжне — поделом, я их не люблю, и никто их не любит 11:54
Тихонов о победе лыжниц в эстафете: я плакал, большей радости придумать... 11:50
Госдеп начал лично обзванивать американцев на Украине с просьбой уехать... 11:47
Актер Борис Токарев рассказал об «удивительных» ролях Зинаиды Кириенко 11:46
Посольство России в Киеве: наши диппредставительства на Украине продолжают свою... 11:43
Песков: Мюнхенская речь Путина была призывом не прятать голову в песок 11:40
Российские лыжницы выиграли золото в эстафете на ОИ 11:33
Правительство России выделило около 400 млн рублей на изучение генома... 11:27

Зюганов рассказал о самочувствии после госпитализации

Лидер КПРФ Зюганов заявил, что чувствует себя хорошо, но еще остается в больнице

close
100%
Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Госпитализированный глава КПРФ Геннадий Зюганов рассказал о своем самочувствии, сообщает РИА «Новости».

«Держусь, держусь, в целом нормально, рабочее (состояние)», — сказал он.

Зюганов добавил, что продолжает оставаться в больнице, где врачи наблюдают за его состоянием.

Не исключено, что политик мог заболеть COVID-19, сообщил экс-депутат Вячеслав Лысаков со ссылкой на источник. По его словам, лидер коммунистов находится в том же корпусе ЦКБ, что и глава ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся коронавирусом.

В КПРФ не стали уточнять, чем именно заболел Зюганов, однако подтвердили его госпитализацию.

Ранее стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть