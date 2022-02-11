В Еврокомиссии оценили возможность эвакуации граждан ЕС с Украины

Представитель Европейской комиссии Петер Стано заявил об отсутствии общих планов по эвакуации граждан ЕС с территории Украины, сообщает ТАСС.

«У каждой страны свои критерии, чтобы решать, нужно ли эвакуировать своих граждан. Мы продолжаем все наши операции на Украине», — сказал Стано.

Ранее Байден призвал американцев покинуть Украину «прямо сейчас». Он подчеркнул, что американские войска не смогут оказать помощь в эвакуации граждан США, потому что ни при каких обстоятельствах не окажутся на украинской территории.

До этого, в январе, Госдеп США разрешил эвакуировать сотрудников посольства из Киева из-за нарастания напряженности вокруг Украины, вслед за этими сообщениями своих дипломатов начали вывозить и другие страны, в частности Германия и Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти действия иностранных государств ошибкой.