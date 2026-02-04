Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Австралия распродает военные объекты, чтобы залатать дыры в обороне

ABC: Австралия продаст 67 военных объектов для поддержки экономики
Sutton Motorsports/Global Look Press

Австралийские власти планируют выставить на продажу десятки военных объектов, в том числе знаковые базы в крупнейших городах страны. Подобное решение связано с намерением частично компенсировать дефицит оборонных возможностей, сообщает австралийский телеканал ABC.

По информации журналистов, с молотка уйдут 67 объектов, находящихся на балансе министерства обороны Австралии, многие из которых либо практически не используются, либо находятся в запущенном состоянии.

Среди этих объектов, например, казармы Victoria Barracks в Сиднее, Брисбене и Мельбурне, остров Спектакл-Айленд и военно-морская база HMAS Penguin в штате Новый Южный Уэльс.

Правительство Австралии планирует выручить с распродажи около до 1,8 млрд австралийских долларов, которые в дальнейшем направят на закрытие «критических дыр» в обороне страны и северные базы, а также на инфраструктуру в рамках блока AUKUS (трехсторонний военный альянс Австралии, Великобритании и США).

До этого газета The New York Times писала, что Австралия рассматривает возможность отказа от укрепления оборонного союза с США из-за непредсказуемой политики президента Дональда Трампа.

Ранее в Пентагоне рассказали о пересмотре участия США в альянсе с Британией и Австралией.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!