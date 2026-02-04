Размер шрифта
В США планируют создать сотни тысяч дронов-камикадзе за год

Пентагон планирует создать сотни тысяч дронов-камиадзе к 2027 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

По информации агентства, для производства и испытания дронов США пригласили 25 компаний, включая две украинские — General Cherry Corp и Ukrainian Defence Drones Tech Corp.

«Министерство к 2027 году будет располагать сотнями тысяч вооруженных беспилотных летательных аппаратов для атак одноразового действия», — говорится в заявлении.

18 декабря Центральное командование ВМС США сообщило, что Вооруженные силы США запустили ударный беспилотник-камикадзе морского базирования «Лукас».

Военные провели пуск с боевого корабля прибрежной зоны USS Santa Barbara.

В начале декабря Центральное командование США (CENTCOM) анонсировало создание новой оперативной группы ударных дронов-камикадзе под названием «Удар скорпиона» (TFSS). В CENTCOM подчеркнули, что эта структура позволит быстрее предоставлять американским войскам «экономичные и эффективные боевые возможности» беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Шеф Пентагона заявил о проведении в США ядерных испытаний.
 
