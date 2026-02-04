В МИД объяснили, к чему ведет приостановка работы Арктического совета

Отсутствие нормальной работы в рамках Арктического совета ведет к появлению нездоровых мифов о России и Китае, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ и старшее должностное лицо от России в Арктическом совете Владислав Масленников в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что текущее руководство совета неоднократно указывало на то, что обсуждать полноценное возвращение к работе, включая министерские сессии, пока преждевременно. В результате недостатка сотрудничества, по его словам, подрывается доверие между странами, а вокруг роли России и Китая в регионе формируются необоснованные представления об угрозах, которые, в свою очередь, используются для оправдания милитаризации Арктики со стороны западных государств.

Арктический совет учредили в 1996 году как межправительственный форум высокого уровня для содействия сотрудничеству в арктическом регионе, прежде всего в области защиты окружающей среды. В его состав входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Председательство в совете традиционно переходит от страны к стране каждые два года.

В марте 2022 года несколько западных стран-участниц объявило о приостановке участия в деятельности совета в знак протеста против событий на Украине. В январе 2025-го официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о частичном возобновлении взаимодействия по линии Арктического совета.

Ранее постпред при ОБСЕ заявил, что США не спешат разбирать «завалы» в отношениях с РФ.