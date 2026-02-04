Кучеров вышел на третье место в рейтинге лучших ассистентов в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров поднялся на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голевых передач среди российских хоккеистов.

В матче против «Баффало Сэйбрз», который «Тампа» выиграла в овертайме со счетом 4:3, Кучеров отдал три результативные передачи и забросил одну шайбу, набрав четыре очка.

Общее количество голевых передач Кучерова в регулярных чемпионатах НХЛ составило 698. Таким образом, он превзошел показатель Сергея Федорова, на счету которого 696 результативных передач. Впереди по этому показателю среди россиян остаются только два российских хоккеиста: нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (751 передача) и форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин (862 передачи).

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». 26 января стало известно, что он стал второй звездой недели в НХЛ, уступив только соотечественнику Кириллу Капризову — нападающему «Миннесоты Уайлд».

