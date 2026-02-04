Размер шрифта
Причиной нападения школьницы в Красноярском крае могла стать травля

Mash: в Кодинске школьница могла напасть на девочку из-за буллинга
РИА Новости

Семиклассница из Кодинска, которую подозревают в нападении на педагога, на самом деле хотела напасть на сверстницу-обидчицу. Об этом сообщает Kras Mash.

По данным Telegram-канала, несовершеннолетняя могла планировать расправу над знакомой, для этого принесла в учреждение нож. 14-летняя школьница позвала обидчицу в туалет, но та не пришла.

На одном из уроков она попыталась напасть на мальчика, но его защитила учительница.

«Другой одноклассник оттолкнул девочку и убежал. Она понеслась следом, на пути встретила сверстницу из параллели и пырнула ее», – сообщается в публикации. В результате нападавшую смог остановить учитель физкультуры.

Как рассказали ученики школы, агрессивную школьницу обижали, в том числе и на уроках. Сверстники якобы задирали ее и снимали процесс на видео.

О нападении стало известно 3 февраля. В результате пострадала одна девочка, но серьезных травм она не получила. Ее отпустили на амбулаторное лечение.

Ранее напавший на учителя в Уфе подросток рассказал о своих мотивах.
 
