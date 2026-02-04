Размер шрифта
Сторонники сына Каддафи назвали последствия его убийства

РИА Новости: гибель Каддафи лишила Ливию шанса на мир
Ismail Zitouny/Reuters

Сторонники Сейф аль-Ислама Каддафи, сына бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи, полагают, что его убийство лишает страну шанса на мирное урегулирование внутреннего конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявлении его политического бюро.

«Убийство политической фигуры такого масштаба является убийством всех возможностей мира и стабильности в Ливии», — говорится в заявлении.

Сторонники Каддафи уверены, что виновные будут наказаны.

Накануне издание Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot сообщало, что сын бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи убит в городе Зинтан на западе страны.

По информации источника, Саиф аль-Ислам подвергся нападению со стороны четырех боевиков. Они застрелили его в саду собственного дома, а после скрылись с места преступления.

Муаммар Каддафи был убил 20 октября 2011 года при штурме города Сирт. Бойцы Национального переходного совета Ливии захватили его в плен. Во время захвата бывший лидер страны получил ранение и позже скончался.

Ранее власти Ливана освободили из-под стражи сына Каддафи Ганнибала.
 
