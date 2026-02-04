Размер шрифта
«Все, закончили кататься»: Тутберидзе о травме Петросян

Тутберидзе рассказала о повлиявшей на технику исполнения травме Петросян
Александр Вильф/РИА Новости

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в сериале Okko «Метод Тутберидзе» рассказала, как ее ученица Аделия Петросян смогла восстановить форму после травмы перед отборочным турниром к Олимпиаде 2026 года.

«После того, как мы обнаружили, что у нас травма, рекомендации врачей были разными. Кто-то говорил: «Все, закончили кататься». Кто-то говорил три месяца в гипсе… Один врач сказал: «А в чем проблема? Я могу девочку к старту подготовить», — рассказала Тутберидзе.

Тутберидзе отметила, что после новогодних праздников, 2-4 января, Петросян находилась в хорошей форме и успешно выполняла сложные прыжки. Однако 5 января на тренировке фигуристка столкнулась с сильными болями, которые ограничили ее подвижность и вынудили прервать занятия. По словам самой спортсменки, болевые ощущения повлияли на технику исполнения элементов.

Короткая программа фигуристки запланирована на 17 февраля, произвольная — на 19 февраля.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее Этери Тутберидзе прибыла в Милан на Олимпийские игры-2026.
 
