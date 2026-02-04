В Башкирии учитель защитила класс от вооруженнного ножом школьника

Mash Batash: девятиклассник из Башкирии пришел на уроки с ножом

Башкирский подросток пронес нож в школу, сообщает Mash Batash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в Юматовской СОШ в Уфимском районе.

Учитель технологии заметила на парте у девятиклассника складное лезвие, забрала его и спрятала.

После этого педагоги провели с учеником беседу и попросили охранников устраивать на входе в здание более тщательные проверки.

Накануне девятиклассник из Уфы выстрелил в глаз учителю истории, который часто делал ему замечания. По данным источников, подросток ворвался в школу с оружием — пневматической винтовкой Crosman AK1, из которой выстрелил в преподавателя и трех учеников, после чего взорвал петарду. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям, в том числе о халатности.

Ранее в Красноярском крае задержали школьницу после нападения с ножом на учителя.