Суд арестовал фигуранта дела о «похищении» подростка в Красноярске

Жителя Тюменской области, подозреваемого в участии в мошеннической схеме с инсценировкой похищения подростка в Красноярске, заключили под стражу. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По решению суда 22-летнему фигуранту избрали меру пресечения в виде ареста сроком на один месяц и 21 день — до 22 марта. В ближайшее время следствие планирует предъявить ему официальное обвинение.

В прокуратуре Красноярского края уточнили, что надзорное ведомство настаивало на заключении подозреваемого под стражу, поскольку он проживает в другом регионе, не имеет постоянного места работы и обучения, а в случае нахождения на свободе мог бы повлиять на ход расследования или уничтожить доказательства. Сам молодой человек возражал против ареста, заявляя, что признает свои действия, но не считает себя причастным к мошенничеству. Также он заверял, что хотел снять жилье в Красноярске.

По данным следствия, 21 января 14-летний подросток ушел из дома в Красноярске в сопровождении неизвестного. Его отец обратился в полицию с заявлением о пропаже. Позднее стало известно о хищении из сейфов в квартире около 3 млн рублей. На следующий день подростка обнаружили в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута, в отношении которой возбуждено уголовное дело о мошенничестве, и суд уже избрал ей меру пресечения в виде ареста.

Курьера задержали в Благовещенске. По версии следствия, вечером 21 января он забрал у девушки сумку с деньгами у одного из ресторанов города и оставил ее в месте, указанном куратором.

