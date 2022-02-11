Кулеба оценил призыв Байдена срочно покинуть Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призыв президента США Джо Байдена к гражданам США немедленно покинуть Украину не свидетельствует о радикальной смене ситуации, сообщается в Telegram-канале «Политика страны».

По его словам, эти призывы не связаны с «общей ситуацией в стране» и в них нет ничего нового. Он напомнил, что ранее США уже заявляли об эвакуации членов семей посольства.

11 февраля Байден призвал американцев покинуть Украину «прямо сейчас».

«Не то чтобы мы имели дело с террористической организацией. [Но] мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире. Это совсем другое, и ситуация может выйти из-под контроля очень быстро», — заявил американский лидер.

Он подчеркнул, что американские войска не смогут оказать помощь в эвакуации граждан США, потому что ни при каких обстоятельствах не окажутся на украинской территории.

До этого, в январе Госдеп США разрешил эвакуировать сотрудников посольства из Киева из-за нарастания напряженности вокруг Украины, вслед за этими сообщениями своих дипломатов начали вывозить и другие страны, в частности Германия и Великобритания.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал эти действия иностранных государств ошибкой.