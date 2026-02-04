Ученые предупредили о растущей угрозе поедающих мозг амеб

Ученые призвали обратить внимание на малоизвестную, но потенциально опасную группу микроорганизмов — свободноживущих амеб. Эти одноклеточные обитают в почве и воде — от луж до озер — и не нуждаются в хозяине для выживания. По мере потепления климата и увеличения контакта человека с теплой пресной водой риски, связанные с такими амебами, могут расти. Об этом сообщает портал The Conversation.

Самая известная из них — Naegleria fowleri, которую часто называют «поедающей мозг амебой». Она предпочитает теплую пресную воду (30–40 °C) и заражает человека, когда вода попадает в нос — чаще всего при купании. Далее микроорганизм проникает в мозг и вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, смертность при котором достигает 95–99%.

«Заражение невозможно при питье воды и не передается от человека к человеку. Ключевой фактор риска — попадание зараженной воды именно в нос», — подчеркнули исследователи.

Хотя амебу можно уничтожить при правильной обработке воды и хлорировании, на практике это не всегда просто. Свободноживущие амебы способны прятаться в биопленках внутри труб, где дезинфицирующие вещества действуют хуже. Кроме того, при неблагоприятных условиях они образуют цисты — плотные защитные оболочки, повышающие выживаемость.

Опасность заключается не только в самих амебах. Ученые описывали так называемый «эффект троянского коня»: амебы могут служить убежищем для других патогенов. Некоторые бактерии и грибки научились выживать и размножаться внутри них, становясь более устойчивыми к внешним воздействиям.

«Амебы могут защищать опасные микроорганизмы от дезинфекции и окружающей среды, способствуя их сохранению и распространению», — отметили специалисты.

Ситуацию усугубляет изменение климата. По мере роста температуры расширяется ареал теплолюбивых амеб, включая регионы, где раньше они почти не встречались. Увеличивается и число людей, контактирующих с пресной водой в жаркую погоду.

При этом большинство систем водоснабжения не проверяются специально на наличие свободноживущих амеб — это сложно и дорого. Безопасность в основном обеспечивается поддержанием уровня дезинфекции и регулярной промывкой систем.

Помимо поражения мозга, такие амебы могут вызывать тяжелые глазные инфекции (особенно у пользователей контактных линз), кожные поражения и редкие системные инфекции у людей с ослабленным иммунитетом.

Эксперты подчеркнули: паниковать не стоит, но меры предосторожности важны. Не рекомендуется нырять в теплые стоячие водоемы, особенно в жару, лучше использовать зажимы для носа, соблюдать строгую гигиену контактных линз и применять для промывания носа только стерильную или кипяченую воду.

«Осведомленность — ключевой фактор. При сильной головной боли, жаре и тошноте после купания в пресной воде необходимо срочно обратиться к врачу», — подчеркнули ученые.

Ранее крошечный динозавр заполнил 70-миллионолетний пробел в эволюции.