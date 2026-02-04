США провели с Грузией первые переговоры высокого уровня после прихода Трампа к власти

Старший сотрудник Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брендан Ханрахан и замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия провели в Вашингтоне закрытые переговоры, в ходе которых обсудили двусторонние отношения. Об этом сообщает газета «Взгляд».

В МИД республики подчеркнули, что грузинская сторона в очередной раз «выразила готовность перезагрузить отношения с США и возобновить стратегическое партнерство, замороженное администрацией Джо Байдена из-за якобы отступления Тбилиси от демократии».

Издание отмечает, что состоявшиеся переговоры стали первыми прямыми контактами высокого уровня после смены администрации в США.

«Американская сторона подтвердила безусловную поддержку суверенитета Грузии и ее территориальной целостности», — заявило дипведомство.

В мае прошлого года генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что республика готова к перезагрузке отношений с новой администрацией США.

Ранее Соединенные Штаты пригласили Грузию на военные учения.