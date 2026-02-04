Зампред ЦБ назвал одну из причин крепкого курса рубля

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что РФ переживает период структурных изменений в экономике, включая сокращение доли импорта в ВВП, что, по его словам, является одной из причин текущего укрепления рубля. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Заботкина, импорт постепенно увеличивается, как и должно происходить в условиях крепкого курса, однако его доля в ВВП остается на исторически низком уровне. Он добавил, что это является значительным структурным изменением и одной из причин сохранения крепкого курса рубля.

Он пояснил, что в условиях санкционных ограничений на импорт при сохранении прежнего уровня внутреннего спроса объемы ввоза оказываются ниже, что способствует более крепкому курсу национальной валюты.

Ранее в среду аналитики, опрошенные Банком России, сообщили, что ожидают более крепкий рубль по сравнению с декабрьским опросом на всем прогнозном горизонте — на 3,1–5,8%. Согласно их оценкам, средний курс доллара в 2026 году составит 85 рублей, в 2027 году — 94,5 рубля, в 2028 году — 98,9 рубля.

