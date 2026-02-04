Стало известно о пострадавшем при взрыве цистерн в Тамбовской области

SHOT: один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области

Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Как уточняет Telegram-канал, множественные ожоги получил машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар, начавшийся сразу после взрыва. Его экстренно госпитализируют.

До этого в РЖД сообщили, что на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза. Возгорание устраняют пожарные. В региональном управлении МЧС России рассказали: на месте работают 47 сотрудников и 20 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента направлены пожарные поезда.

Движение через станцию Кочетовка-2 приостановлено. Предполагается, что поезда южного направления будут идти с задержкой.

В результате ЧП был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Выясняются причины произошедшего.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.