Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Общество

Стало известно о пострадавшем при взрыве цистерн в Тамбовской области

SHOT: один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области
Shutterstock

Один человек пострадал при взрыве цистерн в Тамбовской области. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Как уточняет Telegram-канал, множественные ожоги получил машинист поезда, который пытался самостоятельно потушить пожар, начавшийся сразу после взрыва. Его экстренно госпитализируют.

До этого в РЖД сообщили, что на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза. Возгорание устраняют пожарные. В региональном управлении МЧС России рассказали: на месте работают 47 сотрудников и 20 единиц техники. Кроме того, к месту инцидента направлены пожарные поезда.

Движение через станцию Кочетовка-2 приостановлено. Предполагается, что поезда южного направления будут идти с задержкой.

В результате ЧП был создан оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия. Выясняются причины произошедшего.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!