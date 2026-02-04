Размер шрифта
Самое быстрое потепление в мире угрожает лишить Гренландию главной статьи дохода

Reuters: потепление может вынудить Гренландию отказаться от рыболовства
Marko Djurica/Reuters

Повышение температуры воды у берегов Гренландии ставит под угрозу основу экономики острова — рыболовство, пишет Reuters со ссылкой на данные Датского метеорологического института в Нууке о рекордно теплом январе.

В первом месяце 2026 года средняя температура составляла 0,2 градуса, сообщил руководитель Национального центра климатических исследований при институте Якоб Хойер. Для сравнения он привел данные за период с 1991 по 2020 годы, когда в Гренландии было в среднем -7,7 градуса. По словам ученого, по темпам потепления остров в четыре раза опережает остальной мир.

Климатические изменения уже начали сказываться на ключевых отраслях гренландской экономики, отмечает Reuters. Лед вдоль побережья стал тоньше и больше не может использоваться в транспортных целях, как раньше, но главное опасение вызывает рыболовство. Креветки, палтус и треска являются основным экспортным товаром Гренландии, их продажа приносит 23% ВВП и обеспечивает 15% рабочих мест.

«Воды вокруг Гренландии также нагреваются, и это может изменить экосистему и рыболовный бизнес. Скорее всего, это окажет влияние», — считает Хойер.

Потепление может открыть новые возможности для другого стратегического сектора — добычи полезных ископаемых, пишет Reuters. Гренландия обладает залежами 25 из 34 минералов, признанных стратегически важными по классификации Евросоюза. Суровый климат был одной из причин, по которой эти месторождения до сих пор не разрабатывали, но повышение температур может облегчить и удешевить этот процесс, сделав его рентабельным.

По прогнозу специалистов Технического университета Дании, потепление может привести к появлению многочисленных новых островов вокруг Гренландии. Ученые подсчитали, что с 2013 по 2020 годы за счет сокращения ледникового покрова Гренландия поднялась на 20 сантиметров.

Ранее США планировали запретить России и Китаю добычу полезных ископаемых в Гренландии.
 
