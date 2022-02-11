В Минздраве рассказали о состоянии госпитализированного Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, заразившийся коронавирусом, находится в стабильном состоянии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — рассказали в ведомстве.

9 февраля стало известно, что Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией. Оценки поражения легких политика варьируются от 30 до 75%.

При этом в ЛДПР заявляли, что их лидер ежедневно изучает прессу, рабочие документы, дает поручения по телефону, и, вероятно, скоро вернется к полноценной, активной работе. В Кремле пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления.

По мнению врача-иммунолога, у политика после выздоровления может наблюдаться длительный постковидный синдром, так как он является пожилым пациентом и болеет сахарным диабетом.