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Иммунолог рассказал, какие могут быть последствия для здоровья Жириновского после выписки

Иммунолог: после выздоровления у Жириновского вероятен длительный постковидный синдром

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Врач-иммунолог Николай Крючков предупредил, что после выздоровления от коронавируса политика Владимира Жириновского у него не исключается длительный постковидный синдром. Об этом сообщает «Лента.ру».

По словам эксперта, полное выздоровление пожилого пациента даже в тяжелом состоянии возможно, но касательно полного восстановления, существуют нюансы. Вероятно, и до COVID-19 пожилой мог быть не особенно здоровым, сказал Крючков.

«У Жириновского, например, сахарный диабет, отсюда могут идти сердечно-сосудистые патологии, ну и, конечно, ожирение, возраст тоже играют свою роль», — обратил внимание медик.

Постковидный синдром, чья вероятность высока после тяжелого течения вируса, может длиться долгое время.

«Только что было опубликовано эпидемиологическое исследование, которое показывает, как резко взлетают частоты развития сердечно-сосудистых заболеваний у людей переболевших коронавирусом в легкой или даже в средне-тяжелой форме», — сказал иммунолог.

Наиболее тяжело скажется на человеческом организме, по его словам, проблема с сердечно-сосудистой системой и респираторной после ИВЛ.

Ранее в ЛДПР прокомментировали информацию о переставшем узнавать окружающих главе партии Жириновском.

До этого Жириновского госпитализировали с коронавирусом. Различные СМИ сообщали, что он находится в тяжелом состоянии с двухсторонней пневмонией.

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Коронавирус 2019-nCoV
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