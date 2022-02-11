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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Песков ответил на вопрос о безрезультатности переговоров по Украине

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Olena Khudiakova/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задача переговоров по Украине — обеспечить выполнение минских соглашений. Об этом он сообщил журналистам.

Один из представителей прессы задал вопрос о том, насколько ухудшилась ситуация вокруг Украины из-за безрезультатности переговоров по этой теме с Великобританией и ЕС.

«Задачу не нужно усложнять. Задача — обеспечить реализацию минского комплекса мер, четко прописанного в определенной последовательности, где зафиксированы обязательства сторон. Пока не удалось участникам переговоров приблизиться к выполнению этой задачи. Украинская сторона делает все в разных интерпретациях, чтобы не выполнять те обязательства, которые за ней зафиксированы», — сказал он.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что вопрос деэскалации ситуации вокруг Украины зависит в том числе от прогресса на переговорах в нормандском формате, в которых приняли участие Германия, Россия, Украина, Франция. Заявление сделано после переговоров политсоветников «нормандской четверки» в Берлине.

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