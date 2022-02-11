Козак прокомментировал будущее минского процесса

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на востоке Украины находится в состоянии неопределенности, заявил по итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

«Пока мы находимся в ситуации неопределенности, и все зависит от действий официального Киева», — сказал он.

По словам Козака, ситуация в урегулировании на Украине находится в патовом состоянии.

«Сегодня, к сожалению, ситуация патовая. Я уверен, что единственный международный эффективный механизм, который может содействовать урегулированию конфликта, это нормандский формат», — добавил он.

«Нормандская четверка» — группа стран, которые пытаются найти решение проблемы с отделением от Украины Донецкой и Луганской областей, произошедшим после госпереворота 2014 года.

Сейчас в эту группу, помимо самой Украины, входят Россия, Франция и Германия. Результат работы «нормандской четверки» — так называемые «минские соглашения», ряд мер, выполнение которых должно решить проблему двух регионов и вернуть их в состав Украины в новом качестве.

В последний раз встреча «нормандской четверки» в полном составе, которая проходила 26 января в Елисейском дворце в Париже, продлилась восемь с половиной часов.

Ранее Козак заявил, что переговоры политических советников в «нормандском формате» в Берлине завершились без ощутимых результатов и заявлений.