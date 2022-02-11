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Козак пояснил, почему «нормандский формат» стоит на месте 8 лет подряд

Козак: слова Кулебы о ключевой роли России в разблокировке Контактной группы беспочвенны

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам очередных переговоров политсоветников пояснил, почему «нормандский формат» стоит на месте 8 лет подряд, сообщает РИА «Новости».

«Любая констатация наличия разногласий по интерпретации ключевых положений минских соглашений в нормандском формате имеет отрицательную, разрушительную роль, разрушительный эффект для переговоров в контактной группе», — заявил Козак.

Козак отметил, что слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о ключевой роли России в разблокировке Контактной группы беспочвенны.

«Беспочвенные заявления, абсолютно беспочвенные заявления. Министр иностранных дел Украины постоянно изобретает какие-то формулы, какие-то политические заявления, которые никакого отношения к минским соглашениям не имеют», — заявил Козак.

Ранее представитель России на переговорах Дмитрий Козак оценил встречу «нормандской четверки».

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