В Сенате США призвали искать решение ситуации вокруг Украины с учетом интересов РФ

Американский сенатор Берни Сандерс заявил, что для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины необходимо сделать все возможное, но при этом нужно учитывать интересы России. Соответствующее заявление он сделал во время своего выступления в верхней палате Конгресса США, передает РИА «Новости».

По мнению конгрессмена, такой подход не следует сравнивать с проявлением слабости либо же «умиротворением».

Он также считает, что украинский кризис чреват тяжелейшим конфликтом со времен Второй мировой войны. По словам Сандерса, причиной этому является углубление сотрудничества Украины с западными странами, в том числе с Соединенными Штатами, в сфере безопасности вплоть до включения украинского государства в НАТО.

«Мы никогда не должны забывать, какими ужасами может обернуться война в регионе, и обязаны сделать все возможное для достижения реалистичного и взаимоприемлемого решения. Приемлемого для Украины, России, США, наших европейских союзников, предотвращающего то, что может стать самой тяжелой европейской войной со Второй мировой. Такой подход — не слабость, не умиротворение. Сводить людей вместе для разрешения конфликтов без войны — это сила», — сказал политик.

Он также отметил, что поступать подобным образом «правильно».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США с союзниками готовятся к «разнообразным сценариям развития событий» из-за украинского кризиса, в том числе массовому исходу беженцев и перебоям в поставках нефти и газа.