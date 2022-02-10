Захарова раскритиковала ужесточение санкционного режима Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» прокомментировала информацию о том, что Лондон одобрил ужесточение санкционного режима в отношении Москвы.

По ее словам, поводы Великобритании к новым ограничительным мерам против РФ носят искусственный характер, что очевидно всем.

«Все, что идет после слова «санкции» в виде объяснений, уже никого не интересует, потому что все понимают искусственный характер всех этих увязок и привязок», — заявила дипломат.

Ранее стало известно, что парламент Соединенного Королевства одобрил поправки к закону о санкциях против России.

До этого сообщалось, что глава МИД Британии Элизабет Трасс собирается на этой неделе подписать законопроект о «самых жестких» санкциях в отношении России.

В Министерстве иностранных дел РФ отмечали, что ответ Москвы на возможные санкции Лондона будет «выверенным» и «жестким».