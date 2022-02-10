Россия пообещала жестко ответить на возможные санкции Британии

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил министра иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс во время переговоров в Москве, что Россия жестко ответит, если Соединенное королевство введет против страны санкции. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«[Британской стороне заявлено], что возможные антироссийские санкции, которые, согласно новым поправкам в британское законодательство, могут распространяться на любое физическое или юридическое лицо, так или иначе связанное с российским государством, в случае их введения могут расцениваться не иначе, как акт агрессии», — сказано в заявлении.

В нем подчеркивается, что тогда со стороны Москвы последует «выверенный» и «жесткий» ответ.

В МИД России также указали, что Трасс «было четко дано понять, что антироссийская активность Лондона на Украине и в других странах постсоветского пространства» не может не отразиться «негативным образом на российско-британских отношениях».

«Отмечено, что непрекращающиеся попытки британцев вмешиваться в наши внутренние дела и дела сопредельных с нами государств неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», — говорится в заявлении.

Ранее газета The Guardian писала, что Трасс собирается на текущей неделе подписать законопроект о «самых жестких» санкциях в отношении России.