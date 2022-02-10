Завершились переговоры Путина и Токаева

В Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, встреча продолжалась более трех часов.

В ходе встречи Токаев подчеркнул, что Казахстан и Россия являются «соседями от бога» и других взаимоотношений, кроме дружеских и партнерских, у стран быть не может, сообщает пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили перспективы развития российско-казахстанских отношений, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.

Затронули главы и прошедшие в Казахстане протесты. Путин заявил, что Казахстан стал жертвой международных банд, которые воспользовались непростой ситуацией внутри страны, тем не менее ситуация была восстановлена благодаря руководству республики, преданному своему делу, присяге и народу, правоохранительным органам и вооруженным силам.

Путин также подчеркнул, что Токаев делает все возможное для нормализации обстановки в стране и Россия также будет оказывать ему поддержку, а сотрудничество двух стран будет «идти по нарастающей».

В свою очередь Токаев выразил признательность за оказанную помощь республике. По его словам, миротворческий контингент сыграл очень важную роль в охране стратегических объектов и психологическом устрашении террористов, которые выбрали своей жертвой Казахстан.