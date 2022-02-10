В США конгрессмен во время интервью перепутала гестапо с гаспачо

Член Палаты представителей США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин во время интервью телеканалу One America News перепутала слова «гаспачо» (испанский холодный суп) и «гестапо» (политическая полиция в нацистской Германии), критикуя политику спикера палаты Нэнси Пелоси. Об этом сообщает The Guardian.

«Мало того, что у нас есть тюрьма округа Колумбия, которая является гулагом округа Колумбия, но теперь у нас есть полиция гаспачо Нэнси Пелоси, которая шпионит за членами Конгресса, шпионит за законодательной работой, которую мы проводим, шпионит за нашими сотрудниками и шпионит за американскими гражданами», — сказала Грин в ходе интервью.

Ранее сообщалось, что в новогоднем обращении к гражданам США Байден перепутал год, заявив, что у страны есть причины надеяться на хороший «2020 год». Это не первый подобный инцидент. В декабре американский лидер во время выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины ошибся, несколько раз назвав вице-президента Камалу Харрис президентом.