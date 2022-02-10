Песков оценил сроки новых переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что пока не запланирована телефонная беседа Владимира Путина и его американского коллеги Джозефа Байдена, сообщает ТАСС.

«Президенты могут весьма оперативно решить созвониться и обсудить текущие (вопросы). <...> Пока точной даты нет, но это может достаточно оперативно появиться в графике», — отметил глава пресс-службы Кремля.

Также Песков рассказал, что основные контуры ответа РФ на реакцию США по предложениям безопасности готовы, однако окончательно они будут сформулированы.

МИД России опубликовал проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств – членов НАТО 17 декабря прошлого года. В документе, в частности, стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.