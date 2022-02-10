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Guardian: Трасс подпишет закон о «жестких санкциях» против РФ на этой неделе

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс собирается на этой неделе подписать законопроект о «самых жестких» санкциях в отношении России, сообщает газета The Guardian.

«Наше новое законодательство будет подписано министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого поступит в парламент. Это будет самый жесткий санкционный режим против России, что означает, мы можем действовать совместно с США и другими партнерами», — процитировало издание заявления британского МИД.

Ожидалось, что парламент получит текст законопроекта 10 февраля. Однако Форин-офис не пояснил причин задержки. Оппозиционные депутаты считают, что юристы в правительстве сталкиваются с трудностями при формулировании положений нового закона.

Ситуацию усложняет то обстоятельство, что британский парламент с 10 по 21 февраля уйдет на перерыв.

Ранее в МИД России заявили, что санкции Великобритании вызовут новый виток напряженности.

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