Бежавший в Минск польский военный рассказал о приказе стрелять в людей

Польский военный Эмиль Чечко, сбежавший на территорию Белоруссии в конце прошлого года, заявил, что пограничники Польши, целясь в головы военнослужащих, приказали стрелять в людей на границе. Об этом он рассказал на пресс-конференции центра «Системная правозащита», передает «БелТА».

«Ничего не предвещало того, что мы столкнемся с ситуацией, что мы будем вынуждены убивать людей», — отметил Чечко.

По информации агентства, в рамках мероприятия «Системной правозащиты» военный собирается предоставить подробные данные о массовых расстрелах и захоронениях мигрантов во время кризиса на польско-белорусской границе. Более того, Чечко готов описать сам процесс всех этих действий.

Ранее сообщалось, что Чечко обратился с заявлением в Гаагский трибунал.