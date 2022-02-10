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В конгрессе США призвали Байдена пересмотреть ядерную политику страны

Конгрессмены США призвали президента Байдена снизить зависимость страны от ядерного оружия

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J. Scott Applewhite/AP

Группа американских конгрессменов призвала президента США Джо Байдена снизить зависимость страны от ядерного оружия и поставить под вопрос необходимость создания и принятия на вооружение новых ядерных систем. Об этом говорится в письме, направленном американскому лидеру, передает RT.

В обращении сказано, что Соединенные Штаты движутся к тому, чтобы потратить на нужды ядерно-оружейного комплекса до 2030 финансового года значительную сумму — $630 млрд. Отмечается, что президент мог бы пересмотреть курс Вашингтона на ядерную политику.

«Для вас это наилучшая возможность посредством решительных шагов снизить нашу зависимость от ядерного оружия, укрепить контроль над вооружениями и отказаться от новых ядерных средств ведения войны, о создании которых без наличия необходимости распорядился [бывший президент США Дональд]Трамп», — считают конгрессмены.

По их мнению, Байден смог бы сократить количество ядерного оружия не только внутри страны, но и повлиять на его количество за рубежом.

Также парламентарии положительно оценили шаги действующей администрации в вопросе договора СНВ-III.

В начале 2021 года Россия и США договорились о продлении СНВ-III на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

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