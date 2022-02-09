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Посол России в США высказался о разрабатываемых Вашингтоном санкциях

Посол в Вашингтоне Антонов: в конгрессе США достигнут консенсус по антироссийским санкциям

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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что конгресс США подготовит санкции против России, под вопросом только сроки их введения. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня трудно сказать, к чему придут демократы и республиканцы. Ощущение таково, что санкции будут разработаны... Весь вопрос только в том, когда они будут введены», — сказал он.

Антонов отметил, что американские конгрессмены поддерживают антироссийские ограничения, предмет обсуждения — разработка наиболее болезненных мер.

«Идет соревнование между сенаторами, конгрессменами о том, кто готов побольнее ударить Россию, предложить какие-то санкции, которые нанесли бы серьезный ущерб экономическому и политическому имиджу нашей страны», — объяснил дипломат.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о санкциях против России, подготовленных западными странами на случай эскалации напряженности вокруг Украины. По его словам, они могут быть введены «в любой момент» — в зависимости от развития конфликта между Москвой и Киевом.

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