В МИД оценили слова постпреда Украины о членстве России в СБ ООН

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление постпреда Украины при ООН Сергея Кислицы, который усомнился в том, что Россия может быть членом ООН, назвав его слова абсурдными, сообщает ТАСС.

По ее словам, в министерстве часто комментировали заявления Кислицы, но его последние заявления «вообще ставят вопрос о его адекватности и профпригодности».

Ранее постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил, что Россия не имеет права заседать ни в Генеральной Ассамблее ООН, ни тем более в Совете Безопасности. Представитель Украины заявил, что «в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН».

«Якобы мы не прошли как страна какую-то процедуру, которую должны были пройти все новые члены, вступающие в ООН, что якобы нет никаких документов. <...> И вот таких абсурднейших заявлений огромное количество», — сказала она.

Россия заняла место Советского Союза в Совете Безопасности ООН как государство-продолжатель СССР 24 декабря 1991 года. Тогда президент России Борис Ельцин направил письмо-уведомление генеральному секретарю ООН Хавьеру Пересу де Куэльяру о продолжении членства в ООН и сохранении за Россией всех обязательств и ответственности в рамках ООН. На данный момент, с февраля 2022 года, Россия является председателем СБ.