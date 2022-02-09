Moody's оценило вероятность начала военного конфликта из-за ситуации вокруг Украины

Ситуация вокруг Украины не перейдет в прямой вооруженный конфликт, так как это чревато для России серьезными издержками из-за санкций Запада. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитический отчет рейтингового агентства Moody's.

«Наша базовая оценка заключается в том, что повышенная напряженность продолжится, но не приведет к прямому военному конфликту», — указано в обзоре Moody's.

Эксперты предупредили, что в случае военного вмешательства со стороны России агентству придется понизить суверенный кредитный рейтинг страны. На данный момент рейтинг инвестиционного качества у России составляет Baa3 со стабильным прогнозом.

В Moody's утверждают, что любое нападение на Украину приведет к новым антироссийским санкциям со стороны Запада. Агентство выделило три вероятные ограничительные меры со стороны США: санкции на вторичный рынок государственных долговых обязательств, ограничения в доступе к системе SWIFT и включение российских финансовых институтов в список санкций SDN.

При этом ограничения, в рамках которых могут возникнуть проблемы с платежами по суверенному долгу России, в Moody's назвали «очень отдаленным сценарием». Агентство исключило вероятность дефолта в качестве базового варианта развития событий.

Эксперты также отметили готовность России к самым негативным сценариям. В частности, Moody's отмечает, что российские государственные еврооблигации исключили американские банки из структуры расчетов и предполагают выплаты в альтернативных доллару валютах.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

4 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили ситуации на украинской границе и санкции в отношении России за «вторжение» на Украину.