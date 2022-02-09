Правящая в Канаде Либеральная партия раскололась из-за политики борьбы с COVID-19

Член Либеральной партии Канады от Квебека Жоэль Лайтбаунд раскритиковал подход правительства страны, сформированный его однопартийцами по отношению к борьба с пандемией. Об этом сообщает CBC.

По мнению Лайтбаунда, ужесточающийся подход правительства страны в контексте ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, провоцирует раскол в обществе и приводит к конфликтам. Он указал на то, что многие страны начали смягчать свою политику в этой сфере, и, возможно, Канаде следует последовать их примеру.

«Не могу без сожаления отметить, что и тон, и политика моего правительства резко изменились со времени последней избирательной кампании. Он перешел от более позитивного подхода к стигматизации и разделению людей», — заявил политик.

При этом Лайтбаунд сообщил, что не собирается покидать Либеральную партию.

Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе со своей семьей в неизвестном направлении покинули столицу государства. Такое решение они приняли ради обеспечения безопасности политика из-за массовых протестов водителей грузовиков.

Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену. Трюдо не только не изменил предписания, но и назвал протестующих «маргинальным меньшинством».