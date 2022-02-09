Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Во Франции горит типография центробанка 16:48
Ивлеева отказалась от алкоголя на месяц 16:47
Moody's оценило вероятность начала военного конфликта из-за ситуации вокруг Украины 16:46
В МИД РФ заявили, что пересмотр минских соглашений грозит эскалацией в Донбассе 16:44
Слепышев о своем удалении: так поступать нельзя 16:43
Семен Елистратов выиграл бронзу на дистанции 1500 метров в шорт-треке 16:37
В Германии испугались из-за низких запасов газа в хранилищах 16:33
Захарова ответила на утверждения об «изоляции» России 16:31
Ле Пен усомнилась в желании России «завоевать» Украину 16:29
Hyundai и Kia отзовут почти 500 тысяч машин из-за риска возгорания 16:29

Правящая в Канаде Либеральная партия раскололась из-за политики борьбы с COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Patrick Doyle/Reuters

Член Либеральной партии Канады от Квебека Жоэль Лайтбаунд раскритиковал подход правительства страны, сформированный его однопартийцами по отношению к борьба с пандемией. Об этом сообщает CBC.

По мнению Лайтбаунда, ужесточающийся подход правительства страны в контексте ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, провоцирует раскол в обществе и приводит к конфликтам. Он указал на то, что многие страны начали смягчать свою политику в этой сфере, и, возможно, Канаде следует последовать их примеру.

«Не могу без сожаления отметить, что и тон, и политика моего правительства резко изменились со времени последней избирательной кампании. Он перешел от более позитивного подхода к стигматизации и разделению людей», — заявил политик.

При этом Лайтбаунд сообщил, что не собирается покидать Либеральную партию.

Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Джастин Трюдо вместе со своей семьей в неизвестном направлении покинули столицу государства. Такое решение они приняли ради обеспечения безопасности политика из-за массовых протестов водителей грузовиков.

Они недовольны введенными 15 января антиковидными ограничениями и теперь выступают за их отмену. Трюдо не только не изменил предписания, но и назвал протестующих «маргинальным меньшинством».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть