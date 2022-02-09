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Постпред Украины в ООН считает, что России нет места в Совбезе

Украинский постпред в ООН: в глаза не видел решение о принятии России в Совет Безопасности

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112 Украина

Постоянный представитель Украины в Организации Объединенных Наций Сергей Кислица заявил, что Россия не имеет права заседать ни в Генеральной Ассамблее ООН, ни тем более в Совете Безопасности, сообщает издание «Украинская правда».

«Я могу лишь констатировать, что в глаза не видел решения о том, что кто-то в принципе голосовал за членство России или в Совбезе, или в Генеральной Ассамблее ООН», — заявил Кислица.

Россия заняла место Советского Союза в Совете Безопасности ООН как государство-продолжатель СССР 24 декабря 1991 года. Тогда президент России Борис Ельцин направил письмо-уведомление генеральному секретарю ООН Хавьеру Пересу де Куэльяру о продолжении членства в ООН и сохранении за Россией всех обязательств и ответственности в рамках ООН. На данный момент, с февраля 2022 года, Россия является председателем СБ.

Кроме того, в Совет Безопасности на постоянной основе входят также Соединенные Штаты, Великобритания, Франция и Китайская Народная Республика.

Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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