В Словакии депутаты в ходе заседания надругались над флагом Украины

Два депутата парламента Словакии надругались над флагом Украины в ходе заседания, посвященного рассмотрению соглашения о военном сотрудничестве с США. Об этом сообщает словацкое радио Pravda.

Инцидент произошел во время попытки заблокировать голосование за то, чтобы разрешить американским военным использовать два аэродрома в стране.

«Собрание сопровождалось непристойностями и поведением, недостойным законодательного органа. Депутаты от СНС [Словацкая национальная партия] практически с самого начала заблокировали трибуну или залили водой флаг Украины и депутата от САС [Свобода и солидарность], оппозиция свистнула, а в конце депутат Котлеба Мизик пустил сирену из динамиков. Спикер парламента Борис Коллар закрыл встречу и снова проведет ее в среду», — говорится в сообщении.

По данным СМИ, один из депутатов, обливших флаг — член крайне правой «Народной партии «Наша Словакия» Андрей Медвецки.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на своей странице в Facebook извинился за инцидент и отметил, что он произошел, когда сам дипломат находился в Киеве на переговорах.

«Мне жаль и еще больше стыдно», – написал дипломат.

Глава МИД считает, что причиной такого поступка стали «истерия и запугивание народа» из-за оборонного соглашения с США.

Ранее экс-премьер Словакии и лидер оппозиционной партии «Голос» Петер Пеллегрини заявил, что правительство страны во главе с премьером Эдуардом Хегером с «тупой силой» пробивает военное соглашение с США, не обращая внимания на настроения общественности.