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Турция сообщила США об идеях по снижению напряженности между Россией и Украиной

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Ralph Orlowski/Reuters

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену об идеях Турции по снижению напряженности между Россией и Украиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД страны.

«Министр Чавушоглу проинформировал собеседника о наших инициативах по снижению напряженности между РФ и Украиной путем диалога», — сказал источник.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган выразил уверенность, что напряженность между Россией и Украиной будет разрешена мирным путем. Об этом он заявил в ходе телефонных переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Также турецкий лидер подчеркнул, что «с удовольствием» может провести саммит на уровне глав государств России и Украины или технические переговоры.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине. В конце января состоялись первые за почти полгода переговоры политических советников лидеров государств «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция и Украина). Они дали старт консультациям внутри стран по вопросу минских соглашений.

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