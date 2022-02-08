В России оценили инициативу Польши о новом диалоге по евробезопасности в ОБСЕ

Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич заявил, что Россия не поддерживала инициативу председательства Польши в ОБСЕ учредить «Возобновленный диалог по европейской безопасности», который дублирует все существующие форматы работы в ОБСЕ. Об этом сообщает ТАСС.

«Вопреки использованной в концептуальной записке формулировке председательства об «общем одобрении» Российская Федерация не поддерживала эту инициативу. Наша позиция осталась неизменной: нам необходимо сфокусироваться на диалоге с Соединенными Штатами Америки и странами — членами НАТО, в рамках которого мы добиваемся заключения долгосрочных юридически обязывающих гарантий безопасности. В отсутствие прогресса на этих направлениях разговор в ОБСЕ результатов не принесет. Кроме того, ОБСЕ не способна вести переговоры по оформлению юридически обязывающих договоренностей», — рассказал Лукашевич.

Ранее сенатор от Крыма, член российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Ольга Ковитиди рассказала, что заявление Польши о поставках вооружений Украине ставит под вопрос членство республики в ОБСЕ.