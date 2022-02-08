Fitch назвало маловероятным сценарий нападения России на Украину

Международное рейтинговое агентство Fitch считает, что новые санкции смогут оказать негативное влияние на экономику России. Агентство не стало закладывать нападение России на Украину в свой базовый сценарий, пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-релиз Fitch.

«Напряженность вокруг Украины увеличила риск конфликта и более серьезных санкций, хотя наш базовый сценарий по-прежнему заключается в отсутствии полномасштабного вторжения. Санкции, скорее всего, будут откалиброваны в зависимости от масштабов любых российских действий», — говорится в заявлении агентства.

Отмечается, что рейтинг России на уровне «BBB» со стабильным прогнозом сдерживается за счет санкций и перспективой их расширения. Новые ограничения могут повлиять на рост ВВП, финансовую гибкость и перспективы структурных улучшений.

В агентстве считают, что в случае эскалации на Украине наиболее вероятным будет введение запрета на операции со вторичным госдолгом России, а также санкции против высокопоставленных российских чиновников, госучреждений и сторонников российского президента Владимира Путина.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин заявил, что Москва не считает нужным обращать внимание на идеи Вашингтона об антироссийских санкциях.