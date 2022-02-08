Украина подтвердила готовность выполнять минские соглашения

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским сказал, что украинский лидер подтвердил готовность страны к исполнению так называемых минских соглашений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, Киев заявил о своей приверженности к сохранению перемирия в Донбассе. Французский лидер при этом назвал минские соглашения «единственной основой для урегулирования кризиса на Украине», передает ТАСС. Также французский президент подчеркнул, что Франция и Германия привержены усилиям посредничества, чтобы положить конец украинскому конфликту.

«Заседание политсоветников в «нормандском формате» состоится в этот четверг в Берлине», — сказал Макрон на пресс-конференции.

Сам Зеленский, в свою очередь, высоко оценил усилия Франции для достижения мира на Украине.

«Сегодня наши страны развивают сотрудничество практически во всех сферах. Но особое значение имеет наше партнерство в сфере безопасности. Франция играет активную роль в рамках «нормандского формата». Мы очень ценим официальную позицию Парижа и личные усилия Эммануэля Макрона для достижения мира на Украине. Он для этого действительно много делает», — сказал президент Украины, сообщает РИА «Новости».

Зеленский отметил, что одним из ключевых вопросов, которые рассматривались в ходе их встречи с Макроном, был «мирный процесс».

Перед встречей с Макроном Зеленский отметил, что это первый визит президента Франции на Украину за последние 24 года. Он также выразил уверенность, что эти переговоры будут продуктивными.

Встреча проходила в Мариинском дворце в Киеве.