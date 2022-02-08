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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский заявил, что Макрон — первый президент Франции, посетивший Украину за 24 года

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Офис Президента Украины/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своем Twitter фото с французским коллегой Эммануэлем Макроном перед началом переговоров.

Он напомнил, что это первый визит президента Франции на Украину за последние 24 года.

«Убежден, что переговоры будут продуктивными для наших государств, так как и Украина, и Франция заинтересованы в более глубоком сотрудничестве в сферах безопасности и укрепления экономического сотрудничества», — написал он.

Ранее Макрон прибыл в Мариинский дворец в Киеве на встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает BFMTV.

На распространенном видео видно, как глава Франции выходит из черного автомобиля с маской на лице. Он снимает пальто, подходит к Зеленскому и пожимает ему руку. Главы государств фотографируются и заходят в здание.

Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что французский лидер прибыл в украинскую столицу утром 8 февраля.

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