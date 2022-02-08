В Киеве ждут отвода российских войск от границ Украины

Россия не демонстрирует никаких усилий по деэскалации ситуации вокруг Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводит РИА «Новости».

«Ситуация с безопасностью остается в целом неизменной. Мы не видим никакого отвода со стороны РФ войск от границ Украины, не видим сейчас никаких усилий России по деэскалации», — сказал он.

По слова Кулебы, в настоящий момент «базовый сценарий РФ» якобы состоит в попытках дестабилизировать внутреннюю ситуацию на Украине с использованием угрозы силы, но «еще не самой вооруженной силы».

Вопрос о деэскалации на Украине обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и французского лидера Эмманюэля Макрона. Так, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сообщения из Елисейского дворца о том, что российские войска будут выведены из Белоруссии в результате переговоров, не соответствуют действительности. Кроме того, он опроверг заключение «сделки» между Макроном и Путиным по Украине, о которой сообщила газета Financial Times.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на французские источники сообщила, что прошедшие 7 февраля в Москве переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона «продвинули» деэскалацию ситуации на Украине. По данным издания, лидеры двух стран достигли соглашения не предпринимать новых стратегических оборонных инициатив и вести широкий диалог по размещению российских войск.