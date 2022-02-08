Макрон назвал главный успех своего визита в Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон добился свой главной цели в ходе визита в Москву — предотвращения эскалации конфликта на Украине, сообщает телеканал BFM TV.

«Я должен был заблокировать игру, чтобы предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы (...) Эта цель для меня выполнена. Франция укрепила доверие», — заявил Макрон.

Он отметил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным он удостоверился, что в ситуации по Украине нет «ни деградации, ни эскалации».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию FT о сделке Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона по Украине.

По его словам, Франции не принадлежит лидерство в НАТО, поэтому ни о каких сделках речи не идет.