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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Макрон назвал главный успех своего визита в Россию

BFM TV: Макрон добился предотвращения эскалации на Украине

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Thibault Camus/AP

Президент Франции Эмманюэль Макрон добился свой главной цели в ходе визита в Москву — предотвращения эскалации конфликта на Украине, сообщает телеканал BFM TV.

«Я должен был заблокировать игру, чтобы предотвратить эскалацию и открыть новые перспективы (...) Эта цель для меня выполнена. Франция укрепила доверие», — заявил Макрон.

Он отметил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным он удостоверился, что в ситуации по Украине нет «ни деградации, ни эскалации».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию FT о сделке Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона по Украине.

По его словам, Франции не принадлежит лидерство в НАТО, поэтому ни о каких сделках речи не идет.

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